Российский десант не прошел: при высадке в Беларуси погибли двое десантников РФ

Последний год армия России постоянно проводит учения на территории Беларуси / Коллаж "Сегодня"
Переброска российских войск в Беларусь под видом очередных учений закончилась гибелью двоих десантников РФ.
Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.
Что произошло
"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Они оба получили травмы при десантировании под Гродно, врачи не смогли их спасти. В Минобороны добавили, что выясняют все обстоятельства случившегося.
Идет, но не все доходят
- Официально сообщается, что российские военные принимают участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Для этого были использованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
- На заявления по поводу скопления на границе Украины войск России советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил новостью о пьяном российском генерале, который на курорте в Египте угрожал захватить Шарм-эль-Шейх.
- В апреле на границе с Украиной сгорел палаточный городок армии России.