Російський десант не пройшов: під час висадки в Білорусі загинули двоє десантників РФ

Останній рік армія Росії постійно проводить навчання на території Білорусі / Колаж "Сьогодні"
Перекидання російських військ у Білорусь під виглядом чергових навчань закінчилося загибеллю двох десантників РФ.
Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на Міністерство оборони Росії .
Що сталося
"За доповіддю з місця, внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі відбулося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів згасли куполи", – йдеться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.
Вони обидва отримали травми під час десантування під Гродно, лікарі не змогли їх врятувати. У Міноборони додали, що з'ясовують усі обставини.
Йдуть, але не всі доходять
- Офіційно повідомляється, що російські військові беруть участь у спільному тактичному навчанні із підрозділами білоруських збройних сил. Для цього було використано літаки Іл-76 військово-транспортної авіації ВКС Росії.
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