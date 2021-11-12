Російський десант не пройшов: під час висадки в Білорусі загинули двоє десантників РФ

Останній рік армія Росії постійно проводить навчання на території Білорусі / Колаж "Сьогодні"

Перекидання російських військ у Білорусь під виглядом чергових навчань закінчилося загибеллю двох десантників РФ.

Про це повідомив "Інтерфакс" із посиланням на Міністерство оборони Росії .

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Що сталося

"За доповіддю з місця, внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі відбулося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, які мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів згасли куполи", – йдеться в офіційному повідомленні Міноборони РФ.

Вони обидва отримали травми під час десантування під Гродно, лікарі не змогли їх врятувати. У Міноборони додали, що з'ясовують усі обставини.

Йдуть, але не всі доходять