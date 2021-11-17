Россия, война и самолеты. Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом

Зеленский созвонился с Эрдоганом. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в нем шла речь о ситуации на Донбассе и в Крыму, об узниках Кремля и сотрудничестве в самолетостроении. Об этом сообщает ОПУ.

Россия и военное сотрудничество

Украинский президент оценил поддержку Турции и активное участие в "Крымской платформе", а также поблагодарил за соболезнования в связи со смертью украинских военных на Донбассе. Зеленский и Эрдоган особое внимание уделили освобождению украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

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Президенты обменялись мнениями относительно инициатив по усилению безопасности в Черноморском регионе, где серьезно укрепляется Россия. Также был поднят вопрос сотрудничества в оборонной сфере. Главы государств отметили укрепление армий обеих стран и стратегического сотрудничества. Лидеры обсудили проекты в области самолетостроения и развития ВМС.

Зеленский сообщил Эрдогану, что Украина запускает серийное производство транспортного самолета Ан-178.

"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – сказал он.

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Главы государств настроены на завершение подготовки Соглашения о зоне свободной торговли уже в ближайшее время, а также уделили внимание таким проектам, как строительство жилья для крымских татар.

Стороны обсудили, в частности, вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов. Зеленский и Эрдоган договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве. Этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре текущего года второго заседания "квадриги" (формат "2+2" с участием глав МИД и министров обороны Украины и Турции).

История с турецкими "Байрактарами"

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