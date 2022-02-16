Россия снова выдвинула требование к НАТО по Украине

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Российская Федерация будет настаивать на том, чтобы НАТО объявила об отказе принимать Украину в ряды Альянса.

Об этом заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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"Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявила об отказе от принятия Украины в свои ряды. Киев, в свою очередь, должен провозгласить свой нейтральный, внеблоковый статус, как это предусматривалось в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года", – сказал он.

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