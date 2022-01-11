РФ ничего не светит с Украиной: Кулеба спрогнозировал итог переговоров с США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе переговоров в Женеве России дали понять, что у нее нет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО. Запад не согласится на ультиматум Путина. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время он предостерег от преждевременных выводов, поскольку впереди еще переговоры с самим Альянсом и ОБСЕ.

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"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, предъявляя заранее неприемлемые требования", – отметил Кулеба.

Кулеба подчеркнул цинизм этой ситуации: РФ требует так называемых гарантий безопасности, тогда как сама держит свою армию у нашей границы, воюет на Донбассе, удерживает людей в заложниках, также РФ причастна к ситуации на границах Беларуси с Литвой и Польшей и к энергетическому кризису в Европе.

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", – добавил министр.

Глава МИД отметил, что в Женеве России направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

Украина подготовилась к переговорам

Украинская делегация накануне диалога РФ с США "вооружила" информацией страны-члены НАТО, а именно: 10 января заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква принял участие в заседании Комиссии Украина-НАТО.

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Переговоры США – Россия

В Женеве 10 января состоялись двусторонние переговоры между США и Россией. Москва потребовала от США юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Это якобы является вопросом "нацбезопасности" для России. Однако заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому закрыть дверь в Альянс для любой страны.

11 января власти США заявили, что на данном этапе переговоров по НАТО у президента РФ Владимира Путина есть два пути для решения ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видят существенного повода для оптимизма после переговоров России и США по так называемым гарантиям безопасности.

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На 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.