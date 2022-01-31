Оккупация Харькова: Резников оценил риски

Министр обороны Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что восток Украины остается наиболее рискованным направлением, учитывая возможную эскалацию российской агрессии.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

Реклама

"Восточно-южная часть – это тоже граница с Российской Федерацией. И, простите, граница в районе Харьковской области – это тоже граница с РФ", — сказал Резников.

Но министр добавил, что вероятности оккупации Харькова Россией на сегодняшний день нет.

"К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятность не существует", – отметил он.

По словам Резникова, Россия "точно прорабатывает разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения".

Реклама

"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", – подытожил министр.

Харьков может быть оккупирован?