Референдум по Крыму и Донбассу — Стефанчук озвучил план действий

Жители Донецка и Луганска смогут проголосовать. Но не дома / Коллаж "Сегодня"

В случае принятия решения о проведении референдума судьбу Донбасса и Крыма будут решать жители всей Украины и исключительно на подконтрольных украинским властям территориях.

Об этом рассказал во время брифинга спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает программа "Факты".

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Всеукраинский референдум

"Все вопросы, которые решаются в Украине, это вопросы Украины – не отдельно временно оккупированных территорий, не Крыма, не Донбасса. Это вопрос всей Украины. И потому абсолютно логично, что если эти вопросы будут подниматься, мнение по ним должна выражать вся Украина. В том числе и люди, вынужденные покинуть временно оккупированные территории, АР Крым. Их мнение тоже будет учтено", – отметил Стефанчук.

Жители временно оккупированных территорий смогу принять участие в таком референдуме. Для этого им придется приехать на подконтрольные властям Украины территории и там проголосовать.

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