Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Депутаты поддержали ежегодную традицию по особому статусу для Донбасса. Коллаж "Сегодня"
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.
Парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2021 год" на "2022".
Докладчик по этому вопросу объяснил, что закон необходимо продлить для того, чтобы переговорный процесс, который продолжается в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате", продолжался.
"Это поддерживается всеми международными партнерами, что переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является единственным эффективным. Наличие этого закона является базой для продолжения переговорного процесса для того, чтобы мир на Донбассе был возобновлен", – сказал депутат.
Что это за закон?
Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.
Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.
А что было раньше
- В прошлом году глава Офиса президента Андрей Ермак объяснял, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса. По его словам, Украина пытается найти способ имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство.
- Также в Раде заявляли, что "формулу Штайнмайера" внедрят в закон об особом статусе Донбасса. Ранее ходили разговоры о новом законе об особом статусе, но все же хотят пересмотреть старый.
- О новом законе говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.