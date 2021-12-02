Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Депутаты поддержали ежегодную традицию по особому статусу для Донбасса. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №6342 о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

Парламент внес изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", заменив в ней дату срока действия закона с "2021 год" на "2022".

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Докладчик по этому вопросу объяснил, что закон необходимо продлить для того, чтобы переговорный процесс, который продолжается в Трехсторонней контактной группе и в "нормандском формате", продолжался.

"Это поддерживается всеми международными партнерами, что переговорно-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является единственным эффективным. Наличие этого закона является базой для продолжения переговорного процесса для того, чтобы мир на Донбассе был возобновлен", – сказал депутат.

Что это за закон?

Отметим, что этот закон был принят Верховной Радой еще в сентябре 2014 года, когда Россия уже начала активную военную фазу на Донбассе.

Документ был рассчитан сроком на три года и предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. В результате действие этого закона регулярно продлевалось на год.

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А что было раньше