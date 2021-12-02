Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Депутати підтримали щорічну традицію щодо особливого статусу для Донбасу. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів.
Парламент вніс зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", замінивши в ній дату терміну дії закону з "2021 рік" на "2022".
Доповідач з цього питання пояснив, що закон необхідно продовжити для того, щоб переговорний процес, який триває у Тристоронній контактній групі та у "нормандському форматі", тривав.
"Це підтримується всіма міжнародними партнерами, що переговорно-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі є єдиним ефективним. Наявність цього закону є базою для продовження переговорного процесу для того, щоб мир на Донбасі було відновлено", – сказав депутат.
Що це за закон?
Зазначимо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою ще у вересні 2014 року, коли Росія вже розпочала активну військову фазу на Донбасі.
Документ був розрахований строком на три роки та передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. В результаті дія цього закону регулярно продовжувалася на рік.
А що було раніше
- Минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснював, навіщо продовжувати закон про особливий статус Донбасу. За його словами, Україна намагається знайти спосіб імплементувати "формулу Штайнмаєра" до законодавства.
- Також у Раді заявляли, що "формулу Штайнмаєра" впровадять у закон про особливий статус Донбасу. Раніше ходили розмови про новий закон про особливий статус, але все ж таки хочуть переглянути старий.
- Про новий закон говорив і глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "формула" має бути в майбутньому імплементована у новий закон, проте його ще немає. Президент також зазначав, що всі запобіжники щодо виведення російських військ та проведення виборів за українськими законами будуть прописані у новому законі.