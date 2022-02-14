Рада готовит "ответку" России на признание "Л/ДНР"

Стефанчук прокомментировал намерения России / Фото: Коллаж: Сегодня

В парламенте готовится проект постановления о подтверждении принадлежности территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" Украине в ответ на намерения Госдумы РФ признать самопровозглашенные "республики". Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

"Это (оккупированные территории — ред.) составляющая территории Украины. Что касается голосования в Госдуме, это не первое и не последнее решение, которое вызовет непонимание всего мира", — сказал Стефанчук.

Реклама

Он сообщил, что в парламенте Украины готовится проект постановления, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" как составных частей территориальной целостности Украины.

"Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано", — добавил спикер парламента.

Планы России

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Реклама

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

14 февраля стало известно, что профильный комитет Госдумы РФ поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета", — сказал источник.

Реклама

Второй вариант обращения предусматривает призыв к главе государства признать независимость "ДНР" и "ЛНР," но только после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей.

Угроза вторжения в Украину