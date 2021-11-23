Создатель Bellingcat раскритиковал Европу из-за Путина

Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц" / Фото: Коллаж: Сегодня

Главный расследователь организации Bellingcat Христо Грозев считает президента России Владимира Путина "главой государства убийц". Об этом он рассказал изданию "Гордон".

"Я считал, что он должен перейти как минимум в Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику", – сказал он.

Он добавил, что ближе всего к этому президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее.

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"А вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал он.

Также он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.

Что известно о Путине

Президент России Владимир Путин изначально был очень замкнутым человеком.

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