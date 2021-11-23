Создатель Bellingcat раскритиковал Европу из-за Путина

Главный расследователь Bellingcat Грозев назвал Путина "главой государства убийц" / Фото: Коллаж: Сегодня
Главный расследователь организации Bellingcat Христо Грозев считает президента России Владимира Путина "главой государства убийц". Об этом он рассказал изданию "Гордон".
"Я считал, что он должен перейти как минимум в Лукашенко. То есть сумасшедшего диктатора, которого если даже люди признают формально правителем, избегают любого общения с ним. Считал, что должно быть такое количество морального возмущения, которое перевешивает прагматику", – сказал он.
Он добавил, что ближе всего к этому президент США Джо Байден, который назвал Путина убийцей и потом в глаза сказал ему что-то похожее.
"А вот среди европейских лидеров не видим этого. Для меня это непонятно", – сказал он.
Также он считает, что "каждая страна должна получить негатив от Кремля", чтобы в итоге она поменяла свое мнение о России.
Что известно о Путине
Президент России Владимир Путин изначально был очень замкнутым человеком.
Россия может напасть на Украину
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Кремль еще не принимал решения о полномасштабной войне с Украиной. При этом он объяснил, что военная активность РФ связана с попыткой дестабилизировать ситуацию внутри Украины, НАТО и Евросоюза. Но на случай вторжения Украина готова встретить агрессора.
- В последнее время западные СМИ много писали о скоплении российских войск вблизи Украины. В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
- Тем временем экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине и уверен, что это будет сильнейший удар по Путину.