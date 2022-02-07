"Путин – рациональное животное": ждать ли Украине "сюрпризов" в ближайшее время

Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Риторика президента России Владимира Путина относительно вторжения в Украину давно всем понятна. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявили эксперты.

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что российский лидер не будет применять ядерное оружие, потому что знает, во что это ему обойдется.

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"Он не осмелится использовать ядерное оружие. Тем более ответ со стороны коллективного Запада прежде всего США будет больше чем адекватный. Я хотел бы напомнить, что Штаты прогнозировано готовились к такому сценарию. США сделали около 30 вылетов к рубежам РФ. Отрабатывался сценарий нанесения "ядерных ударов" по Российской Федерации. США показали России, что "бряцанье оружием" в сторону Запада получит адекватный ответ", – отметил Снегирев.

В тоже время эксперт Андрей Сидельников считает, что Донецкая и Луганская области могут оказаться под административным влиянием РФ.

"План у него есть, тем более есть уже подписанные варианты, которые обсуждаются в СМИ, а некоторые пока лежат. Я не думаю, что в нынешней ситуации он пойдет на захват Киева. В Киеве вряд ли появятся российские войска. Но есть большая вероятность того, что Донецкая и Луганская области будут расширены в административном плане. У него своя реальность, которая не имеет никакого отношения к адекватности. Он сам понимает, что затяжная война ему не нужна, кроме того, его не волнует количество людей, которые могут погибнуть", – считает он.

Российский оппозиционер, политолог Дмитрий Орешкин считает, что главная задача Владимира Путина – это запугивание.

"Решения принимает "индивидуальный Путин", а готовит эти решения "коллективный Путин", и "коллективный Путин" достаточно рациональное животное. Владимир Путин в индивидуальном качестве тоже достаточно рационален, потому что инстинкт самосохранения никто не отменял. Говоря о его личной безопасности, он рационален в квадрате. У него психология человека, который привык напрыгивать и отжимать. Он привык к тому – чем смелее себя ведешь, тем больше ты получаешь. И логика была такая: напрыгнуть, испугать и все испугаются и согласятся на те условия, которые выдвигает Владимир Путин", – сказал Орешкин.

Напомним, что ранее кандидат политических наук, председатель Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж заявлял, что если президент РФ Владимир Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО.

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Военная напряженность на границе Украины и России никак не спадает, и пока пушки молчат, самая настоящая война идет в информационном пространстве. Практически все мировые СМИ в режиме non-stop публикуют материалы, в которых дают оценку моменту дня и пытаются спрогнозировать вероятное развитие событий.

Ядерное оружие могут разместить в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.