Путин хочет отделить "Л/ДНР" от Украины – заявление Евросоюза

ЕС в шоке от действий Путина. Коллаж "Сегодня"
Европейский Союз выразил традиционное сожаление действиями России против Украины. На этот раз Брюссель осудил указ президента РФ Владимира Путина о торговле с оккупированными территориями Донбасса.
Об этом говорится в заявлении спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству (Украины) территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений", – говорится в сообщении.
В ЕС считают, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Стано отметил, что указ Путина может усилить напряженность на Донбассе и будет препятствовать будущему процессу реинтеграции.
"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Европейский Союз продолжит проводить политику непризнания в этом отношении", – заявили в Брюсселе.
Россия решила поглотить "Л/ДНР"?
- 15 ноября Путин подписал указ о признании Россией так называемых сертификатов о происхождении товаров, которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях. Он поручил принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров с "Л/ДНР".
- Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Москву в связи с указом Путина о торговле с оккупированными территориями Донбасса. Киев назвал это шагом к поглощению т.н. "ЛНР" и "ДНР".
- При этом стоит напомнить, что в Украине действует закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", согласно которому в ОРДЛО не могут действовать какие-либо документы или распоряжения РФ. По международным законам, с территориями в таком статусе запрещено вступать в экономические отношения.