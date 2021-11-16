РФ хочет торговать с "Л/ДНР": как Киев отреагировал на указ Путина

Россия нарушает не только украинское законодательство, но и международное право

Украина возмущена действиями хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Москву в связи с указом президента РФ Владимира Путина о торговле с оккупированными территориями Донбасса. Киев назвал это шагом к поглощению т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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В МИД считают такие действия Кремля грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права.

"Признание "сертификатов" (о происхождении товаров с "Л/ДНР". – Ред.), одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство. Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках "нормандского формата", – говорится в заявлении.

Киев намерен с помощью западных партнеров заставить Москву отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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"Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", – резюмировали дипломаты.

Оккупанты продолжают поглощать "Л/ДНР"