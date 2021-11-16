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РФ хочет торговать с "Л/ДНР": как Киев отреагировал на указ Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 ноября, 15:32
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Россия нарушает не только украинское законодательство, но и международное право
Украина возмущена действиями хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"
Украина возмущена действиями хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в Москву в связи с указом президента РФ Владимира Путина о торговле с оккупированными территориями Донбасса. Киев назвал это шагом к поглощению т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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В МИД считают такие действия Кремля грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права.

"Признание "сертификатов" (о происхождении товаров с "Л/ДНР". – Ред.), одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство. Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках "нормандского формата", – говорится в заявлении.

Киев намерен с помощью западных партнеров заставить Москву отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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"Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", – резюмировали дипломаты.

Оккупанты продолжают поглощать "Л/ДНР"

  • 15 ноября Путин подписал указ о признании Россией так называемых сертификатов о происхождении товаров, которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях. Он поручил принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров с "Л/ДНР".
  • При этом стоит напомнить, что в Украине действует закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", согласно которому в ОРДЛО не могут действовать какие-либо документы или распоряжения РФ. По международным законам, с территориями в таком статусе запрещено вступать в экономические отношения.
  • Более того, в октябре стало известно, что боевики на Донбассе собрались создать единую "таможенную зону". Оккупанты ликвидируют шлагбаумы, ограничительные знаки и бетонные блоки.

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