"Путин доиграется": Арестович пригрозил "нацелить" ракеты на Москву

Арестович намекнул Путину - пора заканчивать войну. Коллаж "Сегодня"

Если Россия не остановит свою агрессию против Украины, то не исключено, что в ближайшем будущем украинские ракеты будут нацелены на Москву.

Об этом сказал в эфире телеканала Дом советник главы Офиса президента, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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По его словам, Украина еще не вступила в НАТО, а силы Альянса уже присутствуют в нашей стране – пока только в рамках учебных миссий, проводятся совместные учения. Он объяснил, что в столь активном продвижении НАТО в Украине виновата сама Россия, которая в 2014 году напала на нас.

"Своими действиями Кремль получил то приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Но Кремль же не понимает еще главного: только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО, а это совсем другая история", – сказал Арестович.

Также он прокомментировал высказывания Путина, что, мол, в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и нацелят ракеты на Москву

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"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в ближайшем будущем по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда украинские ракеты на Москву не были бы направлены", – подчеркнул советник Ермака.

Путин в истерике от натовцев в Украине

На днях президент России говорил, что военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для его страны. По его словам, украинская Конституция запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз, но якобы НАТО "может все что угодно разместить" под видом тренировочных центров для ВСУ.

"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим? … Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО (противоракетной обороны), но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" – ударные системы. И сделать это легко, по щелчку", – сказал он.

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Россия боится вступления Украины в НАТО