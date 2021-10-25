"Путін дограється": Арестович пригрозив "націлити" ракети на Москву

Арестович натякнув Путіну - пора закінчувати війну. Колаж "Сьогодні"

Якщо Росія не зупинить свою агресію проти України, то не виключено, що в найближчому майбутньому українські ракети будуть націлені на Москву.

Про це сказав в ефірі телеканалу Дом радник глави Офису президента, спікер української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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За його словами, Україна ще не вступила в НАТО, а сили Альянсу вже присутні в нашій країні – поки тільки в рамках навчальних місій, проводяться спільні навчання. Він пояснив, що в настільки активному просуванні НАТО в Україні винна сама Росія, яка у 2014 році напала на нас.

"Своїми діями Кремль отримав те наближення НАТО до кордонів Росії, якого вони так бояться. Але Кремль же не розуміє ще головного: щойно Україна вступить в НАТО, кожен український солдат стане солдатом НАТО, а це зовсім інша історія", – сказав Арестович.

Також він прокоментував висловлювання Путіна, що, мовляв, в Україні побудують бази НАТО під виглядом навчальних центрів і націлять ракети на Москву

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"Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву у найближчому майбутньому з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані", – підкреслив радник Єрмака.

Путін в істериці від натівців в Україні

Днями президент Росії говорив, що військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для його країни. За його словами, українська Конституція забороняє розміщення на території країни іноземних військових баз, але нібито НАТО "може все що завгодно розмістити" під виглядом тренувальних центрів для ЗСУ.

"Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим? ... Ось в Румунії, Польщі встановили системи ПРО (протиракетної оборони), але з пусковими установками, на яких можна розмістити "Томагавки" – ударні системи. І зробити це легко, одним помахом", – сказав він.

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Росія боїться вступу України в НАТО