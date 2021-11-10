"Пусть к себе домой забирают": Данилов резко ответил Германии по мигрантам

Тема мигрантов в ЕС сейчас весьма острая для всех стран региона / Коллаж "Сегодня"
Украина отказалась принимать у себя мигрантов, которые сейчас штурмуют границы стран Европейского Союза. Такое предложение высказывали политики из Берлина.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета.
Реакция
"У нас есть предложение социал-демократам: взять к себе домой по два-три-пять, у них есть место в Бундестаге, пусть берут к себе. С какого это перепугу мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться. Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам по этому вопросу, я не шучу", – заявил Данилов.
На уточняющий вопрос, сможет ли Украина решить проблему, если мигранты начнут прорываться, он ответил: "Алгоритм действий будет адекватный. Сил и средств более чем достаточно".
Ситуация
- 9 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид заявил, что Украина может оказать помощь в решении проблемы с нелегальными мигрантами, скопившимися у восточной границы ЕС. Об этом сообщила немецкая газета Deutschlandfunk.
- В свою очередь канцлер ФРГ обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой угомонить главного виновника кризиса мигрантов на границе ЕС – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Напомним, что все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В МВД Украины заявили, что на границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.