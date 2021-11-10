"Пусть к себе домой забирают": Данилов резко ответил Германии по мигрантам

Тема мигрантов в ЕС сейчас весьма острая для всех стран региона / Коллаж "Сегодня"

Украина отказалась принимать у себя мигрантов, которые сейчас штурмуют границы стран Европейского Союза. Такое предложение высказывали политики из Берлина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета.

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"У нас есть предложение социал-демократам: взять к себе домой по два-три-пять, у них есть место в Бундестаге, пусть берут к себе. С какого это перепугу мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться. Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам по этому вопросу, я не шучу", – заявил Данилов.

На уточняющий вопрос, сможет ли Украина решить проблему, если мигранты начнут прорываться, он ответил: "Алгоритм действий будет адекватный. Сил и средств более чем достаточно".

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