Прячут танки под "курятниками" – почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар" на Донбассе

Максимум, на что сегодня способна Россия – защитить свои танки от атак "Байрактаров" "курятниками" на башнях боевых машин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области украинские военные впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", который уничтожил ракетным ударом гаубицу так называемой "1-й Славянской бригады ДНР". Из-за использования Украиной современного оружия в рядах российских военных экспертов началась паника, а западные партнеры высказали озабоченность. Сайт "Сегодня" выяснил, чем опасны новейшие военные устройства, почему их боится Россия и как боевые дроны изменят ситуацию на Донбассе.

Удар "Байрактара"

Как рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, 26 октября противник обстрелял позиции ВСУ возле села Гранитное Донецкой области. В ответ в воздух был поднят беспилотник "Байрактар", который обнаружил и уничтожил вражескую батарею.

Реклама

По словам Наева, прежде чем нанести удар по позициям противника, ВСУ полгода использовали беспилотники для разведки и наблюдения.

Сергей Наев: "ВСУ полгода использовали беспилотники для разведки и наблюдения" / Фото: Facebook

Реклама

Что из себя представляют беспилотники "Байрактар" и как они появились в ВСУ

Bayraktar TB2 разработан турецкой компанией Baykar. Дрон имеет на своей подвеске 4 ракеты, так называемые управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Akıllı Muhimmat – "Умные мини-боеприпасы"). Беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов. Максимальная дальность управления до 150 км.

Беспилотник Bayraktar TB2 имеет на своей подвеске 4 ракеты, так называемые управляемые авиабомбы с лазерным наведением. Фото: armyinform.com.ua

"Байрактар" стал широко известен после операции армии Турции "Весенний щит" в Сирии в феврале 2020 года. До этого его использовали в Ливии, где Bayraktar TB2 действовали против сил Халифы Хафтара.

Реклама

"Байрактары" также использовала армия Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Армянские силы понесли тогда ощутимые потери.

Украина купила у Турции 12 ударных дронов Bayraktar TB2 – это 2 комплекта по 6 летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

"В 2021-2022 годах планируется приобрести еще 4 таких комплекса. В дальнейшем мы планируем пополнить арсенал беспилотниками местного производства", – сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавив, что речь идет о еще 24 дронах.

В 2021-2022 годах для украинской армии планируют приобрести еще 4 таких комплекса. Фото: Генштаб ВСУ

В России опасаются за безопасность боевиков "Л/ДНР"

После боевого применения ВСУ ударного дрона российские военные эксперты начали массово высказывать опасения насчет дальнейшей безопасности вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

"У них нет средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы против беспилотников такого класса", – заявил главный редактор российского журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Виктор Мураховский: "В "Л/ДНР" нет средств борьбы против беспилотников такого класса. Фото: topwar.ru

Военный обозреватель, бывший старший офицер главного штаба войск ПВО РФ Михаил Ходаренок также заявил, что противодействовать беспилотникам "ДНР" и "ЛНР" невозможно.

"Для того чтобы его поразить, нужно иметь развернутую систему ПВО", – отметил эксперт, добавив, что легкие артиллерийские системы, а также переносные зенитно-ракетные комплексы, которые есть у боевиков "Л/ДНР" не могут эффективно бороться с "Байрактарами" из-за того, что они летают на высоте в несколько тысяч метров.

Он также добавил, что беспилотники не слышны, а их бомбы падают беззвучно.

Михаил Ходаренок: "Чтобы поразить "Байрактар", нужно иметь развернутую систему ПВО. Фото: myseldon.com

Вoeнный экcпeрт, глaвный рeдaктoр журнaлa "Haциoнaльнaя oбoрoнa" Игoрь Кoрoтчeнкo призвaл зaкрыть пoлeты нaд Дoнбaccoм для зaщиты региона oт Bayraktar.

"Рoccия дoлжнa cпocoбcтвoвaть уcтaнoвлeнию бecпилoтнoй зoны нaд Дoнбaccoм рaди зaщиты прoживaющих тaм грaждaн РФ", – зaявил он.

Игорь Коротченко: "Россия должна зaкрыть пoлeты нaд Дoнбaccoм для зaщиты граждан РФ oт Bayraktar". Фото: voennoedelo.com

Чего на самом деле боится Россия

Украинский военный эксперт Олег Жданов отмечает, что опасения России вызваны в первую очередь тем фактом, что армия РФ не готова противодействовать атакам беспилотников.

"Когда Украина подписывала договор с Турцией о поставке "Байрактаров", посол России заявил, что Анкара ведет себя непорядочно по отношению к Москве. Россия понимает, что с турецкими беспилотниками у ВСУ появляется преимущество над армией РФ. Ведь именно "Байрактары" ранее полностью уничтожили 7 российских комплексов ПВО "Панцирь-С1" в Ливии", – говорит "Сегодня" эксперт.

Олег Жданов: "Армия РФ не готова противодействовать атакам беспилотников" / Фото: Facebook

Жданов также добавил, что российские системы ПВО сегодня не могут противостоять ударам "Байрактаров" не только на Донбассе, но и по всей территории РФ.

"Россия боится "Байрактаров". Максимум, на что она сегодня способна, – защитить свои танки, построив на них "курятники". В июле минобороны РФ показало наваренные на башни танков конструкции, которые должны защитить боевую машину от поражения сверху. Но это даже смешно", – говорит Жданов.

Наваренные на башни танков конструкции должны защитить боевую машину от атаки беспилотников. Фото: пресс-служба ПВО РФ

С коллегой соглашается военный эксперт Якуб Войнаровский.

"Л/ДНР" и Россия полностью беззащитны перед "Байрактарами". У украинской армии появилось огромное преимущество", – говорит "Сегодня" эксперт.

По его словам, именно "Байрактары" переломили ход войны в Нагорном Карабахе.

"Карабах рассчитывал на традиционную войну и оказался не готовым к применению современных технологий. В течение первой недели беспилотники уничтожили всю систему ПВО, потом атаковали танки, артиллерию, системы логистики и личный состав. Армения не знала, как противодействовать новейшим системам и Азербайджан занял господствующее положение", – говорит нам эксперт.

"Байрактары" переломили ход войны в Нагорном Карабахе / Фото: ТАСС

Войнаровский отмечает, что тактика, использованная Азербайджаном в Карабахе, может повториться на Донбассе.

"ВСУ не имеет такого количества личного состава и техники, как армия РФ. Но, вооружившись "Байрактарами", получает значительное преимущество, так как точечными ударами может уничтожить беззащитного врага", – говорит он.

Запад обеспокоен

Германия и Франция высказали обеспокоенность из-за увеличения интенсивности боевых действий, а также сообщения Генштаба ВСУ об ответе украинских военных на обстрелы.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Сассе призвала Украину к деэскалации конфликта и добавила, что в последние недели СММ ОБСЕ документирует увеличение нарушений режима тишины и применение запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В МИД Франции заявили, что подобные действия противоречат условиям нового "перемирия" на Донбассе, которое дейстовало с 27 июля 2020 года.

"Мы призываем стороны к воздержанию и деэскалации", – отметили в ведомстве.

Андреа Сассе призвала Украину к деэскалации конфликта. Фото: ruptly.tv

В МИД Украины ответили, что украинцы имеют законное право на самооборону, "если территорию днем и ночью обстреливают тяжелым российским вооружением и гибнут мирные жители и солдаты".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что ВСУ ничего не нарушали, применив беспилотник.

"Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", – объяснил он.

Дмитрий Кулеба: "Мы соблюли необходимые процедуры, чтобы применить право на самозащиту" / Фото: Facebook

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что беспилотник Bayraktar на Донбассе был использован украинской армией в целях защиты. Об этом он сказал, выступая на брифинге в Одессе.

"Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно тем договоренностям по режиму прекращения огня. Именно в этом формате и продолжит действовать Украина. Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине они именно для защиты", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает.

"И дальше будет действовать именно по этому принципу", – добавил он.

Владимир Зеленский: "Мы не наступаем, мы только отвечаем" / Фото: Офис Президента Украины

Станет ли современное вооружение ВСУ поводом для эскалации

Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий. При этом российский военный корреспондент Александр Коц предположил, что украинская армия увеличит количество атак с использованием дронов.

"Почему сейчас нанесли удар только одной ракетой? Прощупывают, насколько далеко им позволят зайти. Скоро в небе над Донбассом будет висеть карусель "Байрактаров", – заявил Коц.

Его коллега Виктор Мураховский называет применение беспилотников "тестированием красных линий" и говорит, что в какой-то момент оно может привести к "срабатыванию детонатора", вследствие чего возникнет эскалация конфликта на Донбассе.

Борис Грызлов: "Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий". Фото: "Единая Россия"

Однако с ними не согласны украинские эксперты.

"Судьбу Ливии решили "Байрактары". Войну в Карабахе выиграли беспилотники. Я сомневаюсь, что Москва пойдет на эскалацию конфликта, осознавая, что война с использованием Украиной новейшего оружия закончится для нее печально", – говорит нам Олег Жданов.

Эксперт Войнаровский уверен, что военная инициатива возвращается к ВСУ.

"Количество провокаций на Донбассе может снизиться. Противник не будет направлять дополнительные подразделения и технику, понимая, что его силы будут уничтожены. Как минимум, Украина может рассчитывать на паузу в вооруженном противостоянии, во время которой враг постарается придумать, какую тактику ему вести. Атака "Байрактара" 26 октября – это жест, показывающий, что Украина овладела оружием 21 века и может нанести удары, которые сведут на нет все потуги противника", – подытожил Войнаровский.

Украина овладела оружием 21 века и может нанести удары, которые сведут на нет все потуги противника. Фото: armyinform.com.ua

Какое еще оружие появится в ВСУ

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, расходы на оборону в госбюджете-2022 позволят вести работу над созданием ракетного щита Украины и восстановлением разработки оперативно-тактического комплекса "Сапсан".

"К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч", – отметил министр.

Андрей Таран: "К началу следующего года рассчитываем завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" / Фото: Минобороны Украины

Сайт "Сегодня" также сообщал, что украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками. Также напомним, в Украине представили новый ударный беспилотник "Сокол".

Ранее мы писали: