Пристайко экстренно расшифровал свое заявление по НАТО

В посольстве Украины в Великобритании отметили, что планы членства в НАТО остаются неизменными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина не может рассчитывать сейчас на вступление в НАТО, потому что не является "членом семьи".

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, пояснив свои слова о том, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, сообщает "Европейская правда".

Реклама

"Готовы на компромиссы"

"Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс на НАТО. – ред.) даже есть в Конституции и никаких изменений сейчас нет. Но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО, потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.п.", – сказал Пристайко.

По словам посла, что касается НАТО, то Украина оставляет свой курс, однако "вынуждена искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Вадим Пристайко / Фото: Игорь Рец, Сегодня

Реакция посольства

В посольстве Украины в Великобритании прояснили "провокативные интерпретации разговора" посла Украины, отметив, что планы членства в НАТО "остаются неизменными".

Реклама

"Это ясно регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом Альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", – заявили в посольстве.

Что произошло

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

Реклама

Реакция МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии "Сегодня", что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко вырваны из контекста. При этом, по его словам, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины"

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны.

Читайте также: