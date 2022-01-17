Скандал в суде: Порошенко заявил о провокации с бесплатным адвокатом

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время заседания в Печерском суде заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката, несмотря на то, что у него уже есть защитники. Но тот адвокат взял самоотвод.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Не имея для этого никаких правовых оснований, власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что мои адвокаты представлены в судебном заседании. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы с требованием провести расследование автора и исполнителя этой провокации в сценарии по избавлению меня от права на защиту", – сказал политик.
Порошенко также попросил судью посодействовать и дать поручение.
"На каких основаниях и кто дал поручение относительно предоставления мне бесплатного адвоката. Мне не нужен бесплатный адвокат и требую расследования этой провокации", – сказал он.
Отметим, судья объявил перерыв для того, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомиться с материалами дела, так как у них не было такой возможности перед заседанием. Суд возобновится в 14:00.
Возвращение Порошенко
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о госизмене против него является пересечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.