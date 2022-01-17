Посадят ли Порошенко: почему все дело идет к домашнему аресту

Печерский райсуд Киева может избрать пятому президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о госизмене.

Такой прогноз озвучили четыре эксперта в студии телеканала "Украина 24".

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"Очень трудно прогнозировать, когда Зеленский перешел красные линии. Поэтому может быть абсолютно все. Но прогноз даже не долгосрочный, а среднесрочный, что мы отстоим демократию в Украине и не будет политических преследований в Украине. А те, кто этим занимаются, закончат в одном месте – в Ростове. Поэтому на этот раз, если власть окончательно пойдет по этому пути, завершится все так", – считает народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что "власть начала преследовать оппозицию".

"Если коротко говорить о прогнозе – я думаю, что они побоятся посадить за решетку. Думаю, это будет домашний арест ", – сказал Костенко.

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С нардепом солидарен политический эксперт Валентин Гладких:

"Я думаю, поскольку это дело Медведчука-Порошенко, то будет такая же мера пресечения, которую выбрали в свое время для господина Медведчука – домашний арест круглосуточный или ночной ".

Экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк считает дело Порошенко "откровенным актом политического преследования".

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"Какое будет решение суда – мне трудно сказать. Я тоже склоняюсь, что это будет домашний арест. Но если это даже будет арест в зале суда с правом внесения залога, то Порошенко это добавит значительных политических дивидендов. Поэтому это будет, бесспорно, очередная ошибка власти", – заявил Шкиряк.

Возвращение Порошенко в Украину