Порошенко продал "Прямой" и "5 канал"

Телеканалы Порошенко сменили структуру собственности / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, закон об олигархах был принят для того, чтобы взять средства массовой информации под контроль.

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"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на "5 канал", который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства", – заявил Порошенко.

Также он рассказал, что согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа".

В совместном заявлении "Прямого" и "5 канала" сообщается, что холдинг приобрел 100% корпоративных прав.

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"В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки их трудовым коллективам. Таким образом были полностью соблюдены требования законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет или каким-то образом влиять на редакционную и информационную политику каналы", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля 2021 года Порошенко купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Что этому предшествовало