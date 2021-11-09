Порошенко продал "Прямой" и "5 канал"

Телеканалы Порошенко сменили структуру собственности / Фото: Коллаж: Сегодня
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, закон об олигархах был принят для того, чтобы взять средства массовой информации под контроль.
"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом". И, конечно, на "5 канал", который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства", – заявил Порошенко.
Также он рассказал, что согласно закону, свои пакеты они передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа".
В совместном заявлении "Прямого" и "5 канала" сообщается, что холдинг приобрел 100% корпоративных прав.
"В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки их трудовым коллективам. Таким образом были полностью соблюдены требования законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет или каким-то образом влиять на редакционную и информационную политику каналы", – говорится в сообщении.
Напомним, 18 февраля 2021 года Порошенко купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.
Что этому предшествовало
- 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
- Во время принятия законопроекта депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, поданные к этой статье, автоматически считались отклоненными. Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
- Из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом варианте оказалось, что определять человека олигархом должны и СНБО, и НАПК (поправка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать
- 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон.