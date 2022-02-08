Порошенко отреагировал на предложение Путина о политическом убежище в России

Пятый президент Украины Петр Порошенко (слева) и президент России Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Петр Порошенко отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о предоставлении пятому президенту Украины политического убежища.

Об этом он заявил у себя в Телеграм-канале.

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"Подарок Путину"

По словам пятого президента, его команда неоднократно повторяла, что, преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, президент Украины Владимир Зеленский "хочет сделать подарок Путину".

"Сейчас это уже подтвердил сам Путин. Советую Владимиру Александровичу (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ред.) прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно на это направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко

Также он дал совет и президенту России:

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"А Владимиру Владимировичу наконец-то пора осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины".

Что произошло

После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном на брифинге президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова предоставить Петру Порошенко политическое убежище.

При этом президент России заявил, что ранее уже предлагал Петру Порошенко предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем". По словам Путина, пятый президент "много иронизировал по этому вопросу".

Дело Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Его подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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17 декабря следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц. Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения Петру Порошенко – его отпустили под личное обязательство, однако имущество политика арестовали.

При этом Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Политик отметил, что эта позиция согласована с адвокатами.

Также Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.