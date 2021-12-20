Порошенко объявили о подозрении

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Пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
Об этом объявил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов во время брифинга.
Что известно?
- 8 октября народному депутату от ОПЗЖ и куму Путина (Виктору Медведчуку) сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").
- В тот же день глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что правоохранители проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к этому делу.
- Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявил 4 декабря, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение Порошенко в рамках дела о поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.
- О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире одного из телеканалов экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.
- В партии "Европейская солидарность" заявили, что преследование Порошенко выгодно президенту Владимиру Зеленскому.
- Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время визита в США заявила, что пока новых процессуальных решений в отношении бывшего президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко нет.