Порошенку оголосили про підозру

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді.
Про це оголосив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов під час брифінгу.
За його словами, підозру підписала не генпрокурор Ірина Венедиктова, а її заступник – прокурор Олексій Симоненко.
"Йдеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація була надскладною, було військове загострення. У цих умовах тодішнє керівництво країни змогло забезпечити енергетичну безпеку країни", – сказав Турчинов.
Що відомо?
- 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ та куму Путіна Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР".
- Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п'ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої до цієї справи.
- Колишній заступник генпрокурора України адвокат Віктор Трепак заявив 4 грудня, що найближчим часом Офіс генпрокурора може висунути підозру Порошенку за справою про постачання вугілля з ОРДЛО, в якій фігурує нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.
- Про можливість відкриття нового провадження проти Порошенка та спробу його арешту наступного тижня заявляв також в ефірі одного з телеканалів ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Він не уточнював, у чому саме можуть звинуватити політика.
- У партії "Європейська солідарність" заявили, що переслідування Порошенка вигідне президенту Володимиру Зеленському.
- Раніше генпрокурор України Ірина Венедиктова під час візиту до США заявила, що поки що нових процесуальних рішень стосовно колишнього президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка немає.