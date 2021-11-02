Половина ушла, а двое слуг "против": как голосовали за жесткий карантин в Раде

Двое депутатов от "Слуги народа" были против переведения ВР на закрытый режим / Коллаж "Сегодня"

2 ноября на внеочередном заседании Верховной Рады 279 голосами было принято постановление № 6154, согласно которому ужесточаются правила допуска в парламент. Однако далеко не все нардепы были "за", в том числе среди инициатора такого ограничения – фракции партии "Слуга народа".

Кто против

Согласно поименного списка проголосовавших за окончательное принятие постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154) – два депутата были против, а еще двое решили воздержаться. И все они – из провластной партии большинства.

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Против проголосовали Юрий Камельчук и Артем Дмитрук. А еще двое воздержались – Елизавета Богуцкая и Дмитрий Мишика.

Поименное голосование депутатов Верховной Рады за постановление №6154

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Остальные партии

Остальные партии либо в большинстве своем отсутствовали на этом заседании парламента, либо дали по несколько голосов тех, кто поддержал постановление.

Например, "Оппозиционная платформа – за Жизнь" вся отсутствовала кроме Михаила Папиева, который не голосовал.

Фракция политической партии "Европейская солидарность" дала 13 голосов "За". Среди них – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар.

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Всеукраинское объединение "Батькивщина" дало 8 голосов "За". Однако Юлии Тимошенко во время голосования не было.

Для входа в Раду необходимо наличие:

Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Напомним, депутат Елизавета Богуцкая ранее подняла вопрос, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах.

По словам нардепа Михаила Радуцкого – инициатора данного Постановления – политики вакцинируются на камеры, но прививались ли они на самом деле – никто не знает.

Глава парламента Руслан Стефанчук рассказал, что количество вакцинированных народных депутатов будет известно после мониторинга COVID-сертификатов, которые будут проверяться при допуске в здание Верховной Рады.