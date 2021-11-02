Ограничения в Раде: "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин

Далеко не все депутаты Верховной Рады были "за" ужесточение правил допуска в парламент в связи с карантином на коронавирус. Сред тех, кто не проголосовал за постановление №6154, оказалась Елизавета Богуцкая ("Слуга народа"), которая ранее советовала бороться с коронавирусом при помощи бани, алкоголя и секса.
Мнение Богуцкой
Елизавета пока не прокомментировала итог голосования за инициативу по ужесточению пропускного режима в парламент. Чуть ранее она подвергала сомнению все тем меры ужесточения, которые вводит правительство и власти на местах.
"Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью? У кого-то есть такая статистика? В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?", – написала нардеп 1 ноября.
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Как пройти в парламент
С момента вступления в силу постановления №6154 в Верховную Раду можно будет попасть лишь при наличии
- Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;
- иностранного Covid-сертификата о вакцинации;
- отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);
- справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).
Богуцкая о пандемии
- Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что подает в суд на Богуцкую за ее оскорбительный комментарий в его адрес касательно высказывания о российской вакцине против коронавируса.
- В 2020 году в самом начале пандемии Богуцкая посоветовала в качестве профилактики и для лечения заболевания регулярно париться в бане, пить алкоголь и заниматься любовью.
- Чуть ранее Елизавета Богуцкая оскорбила заместителя директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху.