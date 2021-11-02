Ограничения в Раде: "слуга" Богуцкая пошла против партии, раскритиковав карантин

Депутат Елизавета Богуцкая ранее подняла вопрос, будут ли рейды по проверке сертификатов у бомжей в переходах

Елизавета Богуцкая не поддержала решение о входе в ВР только с результатами вакцинации или теста / Коллаж "Сегодня"

Далеко не все депутаты Верховной Рады были "за" ужесточение правил допуска в парламент в связи с карантином на коронавирус. Сред тех, кто не проголосовал за постановление №6154, оказалась Елизавета Богуцкая ("Слуга народа"), которая ранее советовала бороться с коронавирусом при помощи бани, алкоголя и секса.

Мнение Богуцкой

Елизавета пока не прокомментировала итог голосования за инициативу по ужесточению пропускного режима в парламент. Чуть ранее она подвергала сомнению все тем меры ужесточения, которые вводит правительство и власти на местах.

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"Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью? У кого-то есть такая статистика? В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?", – написала нардеп 1 ноября.

Как пройти в парламент

С момента вступления в силу постановления №6154 в Верховную Раду можно будет попасть лишь при наличии

Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Богуцкая о пандемии