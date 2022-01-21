"Политики Украины должны забыть взаимные обиды": Аваков дал рецепт противостояния России

Арсен Аваков рассказал о необходимости объединения для борьбы с Россией. Коллаж "Сегодня"
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" ответил на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Харьков может быть оккупирован Россией.
"Я как русскоязычный украинский националист, заявляю: Харьков – первая столица Украины, в Харькове была одна из самых крутых украинских интеллигенций. Харьков – это украинский город, в котором развита культура слобожанского языка. Кто забыл, пусть вспомнит 2014 год, когда Харьков получил прививку от этой заразы, когда качнули..., но Харьков это не поддержал. Не поддержит и сейчас. Харьков — город созидательный, он не хочет стать бандитской столицей, в которую превратили Донецк российские оккупанты", – сказал он.
Аваков раскритиковал Зеленского за его заявления по поводу вероятного вторжения России и рассказал, как нужно вести себя политикам и простым украинцам.
"Что я ждал от президента в его обращении? Во-первых, не говорить с украинцами как с несмышленым ребенком или тяжело больным человеком. Надо сказать правду: ситуация непростая, ситуация тяжелая, но я делаю это, это и то, и кроме того, мы значительно сильнее, чем были в 2014 году. У нас есть армия, развитая инфраструктура, нам есть чем отвечать. Я полагаю, очень важно объединяться. Не надо объединяться вокруг президента Зеленского или президента Порошенко, а вокруг Украины, отбросить "обидки". Когда Запад увидит такое поведение, будет реагировать более ответственно", сказал политик.
Что сказал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Washington Post, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Среди таких регионов он назвал Харьков.
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население", — заявил он.
Арсен Аваков ответил на это заявление на своей странице в Facebook. Он призвал президента не бросаться словами, а говорить о реальных угрозах со стороны России, и что для защиты своих территорий делает Украина.
Также Владимир Зеленский на днях выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал не сеять панику по поводу вероятной войны с Россией.
Угроза вторжения в Украину
- Россия разместила более чем 100-тысячную армию вблизи границ Украины, а недавно начала новые военные учения. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс. Только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи Украины якобы из-за угрозы расширения НАТО к российским границам.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Он добавил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.