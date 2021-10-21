"Поиграй грудью": Гордон шокировал новым флешмобом (видео)

Гордон предложил пользователям Сети смешной челендж. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон запустил необычный флешмоб – предложил всем желающим поиграть мышцами груди на камеру и выложить это в Сеть. Соответствующий ролик он опубликовал в Instagram.

Он сегодня празднует день рождения и решил развлечься.

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"Предлагаю вам подключиться к нашей игре, старинной забаве "поиграй мышцами". Присылайте, что получится у вас", – сказал журналист и напряг несколько раз грудь.

В комментариях сразу же отреагировала известная российская телеведущая Алена Водонаева: "Я не буду подключаться к вашей игре, Дмитрий".

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На что Гордон ответил ей: "А жаль, все ждали".

Как отреагировали другие пользователи

"Игра стоит свеч".

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"А жена ваша умеет?".

"Дмитрий, вы качаетесь? Выглядите мощно".

"Киборг, умноженный на вечность".

"Дмитрий, а можно поиграть кадыком?".

Гордону 54 и он гроза российских пропагандистов

Известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону сегодня исполняется 54 года. Он давно известен своим троллингом российских пропагандистов, до которых спокойно, без истерик, доносит информацию об агрессии России против Украины. Он даже периодически включается в эфиры российских каналов и рассказывает пропагандистам, как Россия напала на Украину, чтобы донести до российских зрителей правду о преступлениях Путина.

Однажды он предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправил пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

Потом Гордон назвал Соловьева умной обезьянкой, у которой проблемы с сексом. для Соловьева украинский журналист как красная тряпка для быка.

Как писали ранее, Гордон еще со свободным Саакашвили устроили пикник с вином и зефиром. Журналист и политик вручили друг другу презенты, а потом вместе их выпили и съели.