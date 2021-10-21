"Пограй грудьми": Гордон шокував новим флешмобом (відео)

Гордон запропонував користувачам Мережі смішний челендж. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон запустив незвичайний флешмоб – запропонував усім бажаючим пограти м'язами грудей на камеру і викласти це в Мережу. Відповідний ролик він опублікував в Instagram.

Він сьогодні святкує день народження і вирішив розважитися.

Реклама

"Пропоную вам підключитися до нашої гри, старовинної забави "пограй м'язами". Надсилайте, що вийде у вас", – сказав журналіст і напряг кілька разів груди.

У коментарях відразу ж відреагувала відома російська телеведуча Олена Водонаєва: "Я не буду підключатися до вашої гри, Дмитро".

Реклама

На що Гордон відповів їй: "А шкода, всі чекали" .

Як відреагували інші користувачі

"Гра варта свічок".

Реклама

"А дружина ваша вміє?".

"Дмитро, ви качаєтеся? Виглядаєте потужно".

"Кіборг, помножений на вічність".

"Дмитро, а можна пограти кадиком?".

Гордону 54 і він гроза російських пропагандистів

Відомому українському журналісту Дмитру Гордону сьогодні виповнюється 54 роки. Він давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик, доносить інформацію про агресію Росії проти України. Він навіть періодично включається в ефіри російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.

Одного разу він запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надіслав пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.

Потім Гордон назвав Соловйова розумною мавпочкою, к якої проблеми з сексом. для Соловйова український журналіст як червона ганчірка для бика.

Як писали раніше, Гордон ще з вільним Саакашвілі влаштували пікнік з вином і зефіром. Журналіст і політик вручили один одному презенти, а потім разом їх випили і з'їли.