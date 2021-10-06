Подарок перед отставкой? Разумков отменил ограничения для журналистов

Журналистов в Раде станет больше. Коллаж "Сегодня"

Спикер парламента Дмитрий Разумков отменил ограничения на доступ журналистов в кулуары Верховной Рады, которые были введены с начала сентября.

Соответствующее распоряжение опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Ольга Туний.

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В связи с многочисленными обращениями журналистов председатель подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в Раде на втором и третьем этажах:

в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек (было до 120);

на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек;

в кулуарах Рады на втором этаже – 200 человек (было не более 40).

Также, согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа (до этого журналисты имели доступ только к одному из трех выходов из сессионного зала – со стороны ОПЗЖ).

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СМИ не пускали в кулуары полтора года

В марте прошлого года Разумков закрыл журналистам доступ в кулуары парламента из-за пандемии коронавируса. Планировалось, что временные ограничения будут действовать до 3 апреля, однако из-за ситуации с COVID-19 в стране их продлевали.

Согласно решению Разумкова, журналисты могли работать в Раде исключительно в пресс-центре на третьем этаже здания парламента.

Глава парламента Дмитрий Разумков ранее говорил, что в Раде сегодня аккредитовано больше 3 тыс. человек. Объективно за этот промежуток времени одновременно максимально было 120, в ежедневном режиме – около 80 журналистов, которые по очереди находились в стенах Верховной Рады.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда будет назначен новый глава Верховной Рады.