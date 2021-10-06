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Когда назначат нового главу Верховной Рады – Арахамия назвал день

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 октября, 10:33
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Слуги уверены, что уже в четверг смогут освободить кресло спикера парламента, но на место Разумкова не сразу назначат преемника
Арахамия анонсировал назначение нового спикера. Коллаж "Сегодня"
Арахамия анонсировал назначение нового спикера. Коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" намерена в четверг уволить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а в пятницу назначить его преемника. Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава фракции Давид Арахамия.

Отметим, что сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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"Скорее всего, в четверг, после снятия (отставки Разумкова с должности спикера. – Ред.) у нас будет вечером фракция. А в пятницу состоится соответствующее голосование", – сказал он.

Арахамия уточнил, что президента Владимира Зеленского не будет на заседании фракции для рассмотрения кандидатуры нового спикера.

Отставка Разумкова

  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.

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