Когда назначат нового главу Верховной Рады – Арахамия назвал день

Слуги уверены, что уже в четверг смогут освободить кресло спикера парламента, но на место Разумкова не сразу назначат преемника

Арахамия анонсировал назначение нового спикера. Коллаж "Сегодня"

"Слуга народа" намерена в четверг уволить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а в пятницу назначить его преемника. Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава фракции Давид Арахамия.

Отметим, что сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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"Скорее всего, в четверг, после снятия (отставки Разумкова с должности спикера. – Ред.) у нас будет вечером фракция. А в пятницу состоится соответствующее голосование", – сказал он.

Арахамия уточнил, что президента Владимира Зеленского не будет на заседании фракции для рассмотрения кандидатуры нового спикера.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях".

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.