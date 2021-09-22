Почти как у Меркель, но без брони – чем отличаются Audi Шефира и канцлера ФРГ

Сергей Шефир предпочитает ездить на автомобиле той же марки и модели, которой пользуется канцлер ФРГ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области произошло покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Неизвестные злоумышленники расстреляли из автомата автомобиль чиновника, в результате чего ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал.

В целом в автомобиль Шефира попало более десяти пуль, в водителя – три. В Офисе президента уже назвали инцидент попыткой демонстративного убийства. Как ведется расследование покушения на первого помощника Зеленского, кем могут быть исполнители, организаторы и заказчики – читайте на сайте "Сегодня".

Реклама

На месте покушения на Шефира проводят следственные действия. Фото: коллаж "Сегодня"

На чем ездит Шефир

Сергей Шефир попал под обстрел, находясь в автомобиле Audi A8 L 50 TDI. Данная модель в кузове (D5) поступила в продажу в 2017 году. Сегодня цены на такой автомобиль в украинских салонах стартуют от 2,5 миллиона гривень.

Цены на Audi A8 L 50 TDI в украинских салонах стартуют от 2,5 млн грн

Флагманский седан Audi получил усовершенствованные системы и оборудование, а также функции автопилота. Во время движения системы помощи водителю, количество которых может достигать 41, распознают и анализируют обстановку, при необходимости предоставляют дополнительную информацию и берут управление на себя, когда ситуация становится критической.

Камеры видеообзора, помощь при парковке, современная система мультимедии с 12 сенсорным HD-дисплеем дополняют комфорт водителя и пассажиров. Подушки безопасности для водителя и пассажиров, система защиты от боковых столкновений, 3-точечные ремни безопасности обеспечивают безопасность в случае ДТП, но, к сожалению, не гарантируют защиту от вооруженного нападения.

Реклама

Системы безопасности не гарантируют защиту от вооруженного нападения. Фото: pravda.com.ua

На чем ездит Меркель

Ангела Меркель ездит на бронированном Audi A8 L Security в кузове D4, который выпускался с 2009 по 2017 год.

Audi A8 L Security является самым дорогим седаном во всей модельной линейке Audi, который обходится заказчику примерно в пять-шесть раз дороже, чем обычный, "гражданский" Audi A8 L. Около 750 тысяч долларов.

Данную модель собирают в специальном цехе завода Audi в немецком городе Неккарзульме. Бронировка одного автомобиля занимает около 400 часов кропотливого труда.

Audi A8 L Security обходится заказчику в 6 раз дороже, чем обычный Audi A8 L. Фото: chinadaily.com.cn

На кузове автомобиля установлены внахлест прикрученные стальные листы, обеспечивающие защиту на стыках. По контуру дверей – ловушки для пуль и осколков. Пороги автомобиля и нижняя часть кузова сделаны с применением сплавов на основе алюминия, что затрудняет установку взрывного устройства с магнитным креплением или радиомаяка. При этом автомобиль гарантированно выдерживает подрыв ручной осколочной гранаты европейского образца HG85 и устойчив к стрельбе из американской винтовки M16, немецкого автомата Heckler & Koch G3, австрийского Steyer AUG и российского автомата Калашникова.

Изнутри стекла покрыты слоем поликарбоната. В салоне авто установлена система кругового обзора, позволяющая осмотреться на 360 градусов, не покидая бронированной капсулы. Также есть система ночного видения: инфракрасная камера выявляет людей и крупных животных по ходу движения автомобиля и выводит картинку с предупреждением на цифровую приборную панель.

В автомобиле также установлен бронированный аккумулятор, система снабжения чистым воздухом на случай атаки с применением газа и колесные диски, фиксирующие шины при потере давления.

Audi A8 L Security Ангелы Меркель стоит около 750 тысяч долларов. Фото: picture-alliace/dpa

Политикам рекомендуют пересаживаться в "броню"

К слову, после покушения на Сергея Шефира народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Илья Кива посоветовал коллегам пользоваться бронированным автомобилями, а также возить с собой оружие.

"Очень рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей. Что вообще-то я давно и делаю. В этой стране сегодня рассчитывать можно и нужно только на свои силы", – заявил Кива.

Илья Кива: "Рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие" / Фото: Telegram

Вероятно, если бы у Сергея Шефира был бронированный автомобиль, например, такой, как у Ангелы Меркель, он бы смог защитить водителя от ранений, а возможно, и вообще исключил бы вероятность покушения.

Напомним, утром 22 сентября около села Лесники под Киевом неизвестные расстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По авто выпустили более 10 пуль.

В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".