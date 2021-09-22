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Кива сделал фото с автоматом в руках и посоветовал ездить на "броне"

22 сентября, 12:36
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В Украине нужно расчитывать только на свои силы, уверен Илья Кива
Илья Кива отреагировал на покушение на первого помощника президента Сергея Шефира / Коллаж "Сегодня"
Илья Кива отреагировал на покушение на первого помощника президента Сергея Шефира / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива отреагировал на покушение на первого помощника президента Сергея Шефира своей фотографией с автоматом в машине и легкой улыбкой.

Снимок политик опубликовал на своем канале в Telegram и посоветовал всем пересаживаться в броннированный автомобиль, а также возить из собой оружие.

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"Очень рекомендую политикам пересаживаться в "броню" и возить с собой оружие, чтоб не стать легкой добычей. Что вообще-то я давно и делаю. В этой стране сегодня расчитывать можно и нужно только на свои силы", – написал Илья Кива.

Само покушение депутат назвал "явным предупреждением президенту и Офису, что все досягаемы". Илья Кива предполагает, что пули, которые легли в водительскую дверь автомобиля, якобы не несли угрозы пассажиру.

Напомним, в Киевской области обстреляли авто первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. Это произошло на автодороге между селами Лесники и Ходосовка.

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