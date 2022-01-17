Почему от Порошенко требуют миллиард – объяснение адвоката

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков рассказал, почему сторона обвинения по делу Порошенко требует миллиард гривен залога в качестве меры пресечения.
"Почему миллиард – очень простой расчет. Если добавить 200 млн грн, на которые было поставлено "Укрэнерго" уголь в 2014-15 годах, если к этим 200 млн добавить 3 млрд, которые не были уплачены за африканские контракты, это равняется 3,2 млрд, и значит, что залог должен быть миллиард. Если кто-то не понял этот расчет, я не виноват – вопрос к прокурорам", – заявил Новиков в эфире телеканала "Украина 24".
По словам адвоката, для него не было неожиданностью, когда обвинение попросило такой залог.
"Я напоминаю, что полтора года назад в июле в этом же зале, в этом же здании, когда рассматривалась предварительная попытка избрать залог Петру Порошенко, Генпрокуратура сначала предложила 10 млн грн, и в то время еще считалось, что это большой залог. Вы знаете, что эпоха обнищания у нас не закончилась, с тех пор у нас залог более 100 млн и даже 1 млрд уже не являются чем-то невиданным", – отметил он.
Новиков рассказал, почему отношение генпрокурора Ирины Венедиктовой к этому делу резко изменилось.
"Почему Венедиктова тогда заявила, что заявления Порошенко о том, что он не намерен прятаться и убегать, хватает, а в этот раз – нет? По моему мнению, единственное, что отличается в этих двух случаях, – уровень отчаяния. Что-то произошло такое, что люди в Офисе генпрокурора понимают, что если не сделать то, что от них просят, то уже полетят головы. Поэтому миллиард гривен, поэтому такая у нас странная ситуация", – сказал он.
Возвращение Порошенко в Украину
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Его обвиняют в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось разрешить только благодаря большому количеству прилетевших с ним журналистов.
- Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о госизмене против него является пересечением властями красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись сторонников, которых, по его мнению, на площади собралось около 15 тысяч.