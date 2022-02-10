По Донбассу готовят 5 законов? Разумков прояснил ситуацию

Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о пяти законопроектах, относящихся к деэскалации на Донбассе. По его словам, таких предложений в последнее время в парламент не поступало.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Они должны быть наработаны теоретически после переговоров. Закон о переходном правосудии, который был внесен в стены Верховной Рады, затем был отозван, мы спрашивали у коллег, это по инициативе Офиса президента было сделано. Почему это происходит, то ли это позиция Офиса президента, то ли это позиция международных партнеров, то ли это позиция, которую требует Российская Федерация", – сказал Разумков.

Он отметил, что ранее заявлялось, что это просто доработки, там есть неточности, но президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это случилось по требованию РФ в рамках "нормандского формата".

"Немного странно выглядит, нужно всегда говорить правду, какой бы она не была. Я думаю это намного лучше воспринимало и общество, и партнеры, и в том числе враги", – подытожил экс-спикер парламента.

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Российская оккупация Донбасса

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.

В 2021-м году РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.

Также напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал главное условие деэскалации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский оценил степень открытости Путина.