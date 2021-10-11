Первые переговоры Талибана и США: американцы помогут Афганистану

Представители "Талибана" и правительства Катара на переговорах в Дохе. Фото: Reuters
Переговоры делегации США с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан", состоявшиеся в столице Катара Дохе 9 и 10 октября, были "открытыми и профессиональными".
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. Это были первые подобные переговоры, состоявшиеся в формате личной встречи.
По информации Вашингтона, основными темами обсуждения были проблемы безопасности, борьба с терроризмом, а также предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть страну.
О чем представители США говорили с талибами
Кроме того, на встрече обсуждались права человека, в том числе важность полноценного участия девочек и женщин в общественной жизни в Афганистане, а также предоставление США гуманитарной помощи непосредственно населению страны, указали в Госдепе.
"Обсуждения прошли в открытой и профессиональной манере, причем делегация США подчеркнула, что суждение в отношении "Талибана" будет выноситься на основании дел, а не слов", – говорится в пресс-релизе.
В свою очередь представитель "Талибан" назвал переговоры "хорошими" и заявил, что США согласились на предоставление Афганистану гуманитарной помощи, не увязывая ее с официальным признанием режима талибов.
Официальный представитель политического офиса "Талибан" Сухейль Шахин также сообщил агентству Associated Press (AP), что исполняющий обязанности министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки в ходе переговоров заверил Вашингтон, что талибы привержены тому, чтобы афганская территория не использовалась экстремистами для нападений на другие страны.
В то же время, в субботу талибы исключили сотрудничество с США по противодействию деятельности группировки "Исламское государство" в Афганистане.
"Мы способны самостоятельно бороться с ИГ", – сказал Шахин.
Встреча делегации США с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе стала первой после вывода войск из Афганистана. В преддверии этих переговоров в Госдепе подчеркнули, что эта встреча не означает признания власти талибов со стороны США.
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Жизнь при "Талибане"
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.
- В середине сентября появились первые сообщения о казнях людей без суда и следствия.