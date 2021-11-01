Перестановки в Кабмине – Арахамия озвучил решение Зеленского

Арахамия рассказал о кадровых перестановках в Кабмине / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия на брифинге в Верховной Раде подтвердил кадровые перестановки в правительстве Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.

Отвечая на вопрос журналиста о том, "почему нардеп Ирина Верещук уходит в Министерство реинтеграции по временно оккупированным территориям, а не в Минобороны", он ответил, что "данное решение принимал президент Украины Владимир Зеленский".

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1 ноября Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кадровые перестановки