Верещук вместо Тарана? Озвучили позицию президента

Эксперты считают, что пока рано называть фамилии и говорить об отставке Тарана

Нардепы прокомментировал слухи о готовящихся кадровых ротациях / Фото: Коллаж: Сегодня

По всем вероятным кадровым изменениям в Минобороны депутаты будут ждать приоритета от президента. Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в эфире 24 канала.

"По моей информации, президент еще окончательно не определился",

– заявил нардеп.

Также он отметил, что у нардепов есть претензии практически к любому министру, а если брать во внимание деятельность Тарана, то управление в Вооруженных силах действительно можно улучшить.

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В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что монобольшинство в Верховной Раде вскоре рассмотрит вопрос замены министра экологии Романа Абрамовского, а также, что у власти есть вопросы к деятельности еще нескольких министров.

Комментируя слухи об отставке главы Минобороны и других министров, а также о возможном назначении вице-премьера по вопросам реинтеграции Алексея Резникова министром обороны он призвал не спешить с выводами и отметил, что "данная информация вероятнее всего появляется с целью с целью формирования общественного мнения для стимулирования принятия тех или иных решений".

"В любом случае я бы сейчас не рассматривал какие-либо финальные решения, что Резников и Верещук куда-то переходят. Мне кажется, в начале следующей пленарной недели, в понедельник, у нас во фракции такие кадры должны быть обсуждены сначала ", – заявил Мокан.

Напомним, что ранее журналист Дмитрий Гордон заявлял том, что в ближайшее время могут отправить в отставку по меньшей мере двух министров правительства – главу Минобороны Андрея Тарана и Минюста Дениса Малюську. По мнению Гордона, Таран не годится для поста министра обороны и развел в армии беспорядок.

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"Андрею Тарану приготовиться на выход надо. Потому что тот "совок", который он развел в армии, и "безладдя", которое царит там сегодня, в армии воюющей страны, это не дело. Он не годится для поста министра обороны и он должен уйти в отставку. И он уйдет в отставку – его скоро заменят", – подчеркнул журналист.

21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.

13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.