Перестановки в Кабміні – Арахамія озвучив рішення Зеленського

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Керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу у Верховній Раді підтвердив кадрові перестановки в уряді України. Про це повідомляє Telegram-канал Vesti.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, "чому нардеп Ірина Верещук йде до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а не до Міноборони", він відповів, що "це рішення приймав президент України Володимир Зеленський".

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1 листопада Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кадрові перестановки