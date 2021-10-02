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Переговоров в Минске больше не будет: о чем договорились по Донбассу "слуги" в Трускавце

2 октября, 18:06
Куда депутаты предлагают перенести переговоры по Донбассу

Украина готовится к переносу площадки по переговорам / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" заявил сайту "Сегодня", что будут менять место переговоров по Донбассу. Этот вопрос, в частности, обсуждается на "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в Трускавце.

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Перемена места

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"От переговоров с Россией никто не отказывался и у каждого есть свой фронт (международный и непосредственно внутри страны) как по Донбассу, так и по Крыму. Будет переноситься и менять название Минский формат, потому что будет меняться место переговоров. Но от перемены названия ожидать глобальных перемен не стоит", – заявил в комментарии для "Сегодня" источник.

Списка новых возможных локаций еще нет, но источник сказал, что от нового места проведения будет зависеть и сам формат. "Допустим, будут собираться в Копенгагене. В таком случае у нас появятся Копенгагенские переговоры".

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