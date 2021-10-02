Переговорів у Мінську більше не буде: про що домовилися по Донбасу "слуги" в Трускавці

Україна готується до перенесення майданчика по переговорам / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" заявив сайту "Сьогодні", що будуть міняти місце переговорів по Донбасу. Це питання, зокрема, обговорюється на "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу" в Трускавці.

Зміна місця

"Від переговорів з Росією ніхто не відмовлявся і у кожного є свій фронт (міжнародний і безпосередньо всередині країни) як по Донбасу, так і по Криму. Буде переноситися і міняти назву Мінський формат, тому що буде змінюватися місце переговорів. Але від зміни назви очікувати глобальних змін не варто", – заявило в коментарі для "Сьогодні" наше джерело.

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Списку нових можливих локацій ще немає, але джерело повідомило, що від нового місця проведення буде залежати і сам формат. "Припустимо, будуть збиратися в Копенгагені. В такому випадку у нас з'являться Копенгагенські переговори".

Пропозиція

Раніше Польща заявляла, що готова прийняти у себе переговори про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо переговорний майданчик перенесуть з Білорусі, про що раніше говорив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив польський посол в Україні Бартош Ціхоцький.

Нагадаємо, що через проросійські настрої Білорусі Україна більше не збирається брати участь в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську і має намір шукати інше місце для зустрічей .

. Про перенесення переговорів ще з минулого року говорить голова МЗС України Дмитро Кулеба, аргументуючи це репресіями режиму Олександра Лукашенка щодо учасників антиурядових протестів та опозиції.