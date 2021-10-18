Отставки в Кабмине: "слуги народа" выберут пять новых министров

"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине. Фото: коллаж "Сегодня"
Фракция "Слуга народа" на заседании сегодня, 18 октября, планирует рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.
Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, для того, чтобы кадровые вопросы попали в зал Верховной Рады должно пройти время, поэтому на этой неделе на пленарных заседаниях их рассматривать не будут.
"Я просто могу сказать, что на этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой по ним будет позиция парламента", — сказал Стефанчук.
Фамилии министров, которых могут заменить, глава ВР не назвал. Однако ряд СМИ сообщает, что по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить около 5 министров.
Так, под угрозой увольнения:
- вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
- министр соцполитики Марина Лазебная,
- министр обороны Андрей Таран,
- министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский,
- первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.
Кандидаты на выход
- Официально до сих пор не называлось ни одной фамилии на выход, были лишь высказывания недовольства некоторых политиков относительно того или иного министра. Так, например, часто ходили разговоры о возможном увольнении осенью министра юстиции Дениса Малюськи, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, министра социальной политики Марины Лазебной.
- Также в "Слуге народа" даже намекнули на отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего его правительство, мол, теперь перед Кабмином стоят другие задачи, для которых нужны новые люди.
- Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук отмечала, что говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после представления кандидатов (среди которых могут быть "слуги").
Как мы уже писали, фракция "Слуга народа" отправила в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.