Президент Германии обратился к Путину с требованием по Украине

Владимир Путин, Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Переизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к властям России с призывом срочно начать мирное урегулирование ситуации вокруг Украины.

Штайнмайер выступил с заявлением 13 февраля после своего переизбрания Федеральным собранием, сообщает DW.

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"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — сказал политик.

Президент Германии предупредил о серьезности угрозы.

"Мы находимся в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия", — подчеркнул он.

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По словам политика, увеличение численности российских войск у границ Украины невозможно неправильно истолковать. Это угроза для Украины, и так оно и задумывалось, сказал он.

Население Украины имеет право на жизнь без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет, подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, Германия даст решительный ответ, заявил Штайнмайер.

Опасность со стороны России

Россия стянула более чем 100 тысяч военных, а также военную технику к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предлогом вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".

Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

Также известно, что Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.

Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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