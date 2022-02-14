Президент Німеччини звернувся до Путіна з вимогою щодо України

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Переобраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до влади Росії із закликом терміново розпочати мирне врегулювання ситуації навколо України.

Штайнмаєр виступив із заявою 13 лютого після свого переобрання Федеральними зборами, повідомляє DW.

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"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі", – сказав політик.

Президент Німеччини попередив про серйозність загрози.

"Ми знаходимося в небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія", – наголосив він.

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За словами політика, збільшення чисельності російських військ біля кордонів України неможливо неправильно тлумачити. Це загроза для України, і так воно й замислювалося, сказав він.

Населення України має право на життя без страху та загроз, право на самовизначення та суверенітет, наголосив президент Німеччини. Тим, хто спробує це зруйнувати, Німеччина дасть рішучу відповідь, заявив Штайнмаєр.

Небезпека з боку Росії

Росія стягнула понад 100 тисяч військових, а також військову техніку до кордону з Україною. Вторгнення може розпочатися вже 16 лютого, повідомила з посиланням на свої джерела американська агенція Bloomberg. Те саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом ЄС та НАТО.

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Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і під цим приводом вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, у якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.

Також відомо, що Росія відхилила запит України з вимогою надання інформації про військові навчання біля кордону, назвавши його неприйнятним.

Україна скликає термінову зустріч із РФ та всіма державами – учасниками Віденського документа для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

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