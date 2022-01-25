Оскорбил украинцев: в МИД поставили на место президента Хорватии

Министерство выразило разочарование высказываниями президента Хорватии. / Фото: Коллаж: Сегодня

Послу Хорватии в Украине Анице Джамич была высказана позиция о категорической неприемлемости заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины.

Об этом заявили в МИД Украины.

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"Утверждение Зорана Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины", – говорится в заявлении.

"Глубокое разочарование"

В министерстве выразили глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и "неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии".

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", – заявили в МИД.

Президента Хорватии Зоран Миланович, фото – REUTERS/THO/DEG

"Ущерб двусторонним отношениям"

По мнению МИД, слова Зорана Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды:

"А также не отвечают последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также поддерживают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе".

Как отмечается, в министерстве потребовали публичного опровержения заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем.

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"Украина высоко ценит дружеские и партнерские отношения с Хорватией, успешно развивающиеся между правительствами двух государств, и рассчитывает на неизменную поддержку Хорватии, в частности на пути европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", – говорится в заявлении.

Что сказал Зоран Миланович

Президент Хорватии заявил, что "Украине не место в НАТО", а также назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана – "переворотом". Также он заявил, что если будет агрессия России против Украины, то Хорватия выведет из региона всех своих солдат.

"Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным", – заявил Миланович.

Напомним, министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи.

"Если нас попросят прислать своих чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", – отметила министр.

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