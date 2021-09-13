Обострение на Донбассе – почему началась эскалация и ждать ли большой войны

В случае наступления противника войскам отдано распоряжение об адекватном ответе. Фото: коллаж "Сегодня"

С началом совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" на границе с Украиной участились перестрелки на Донбассе. Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связано очередное обострение ситуации на линии разграничения и перерастет ли эскалация вооруженного конфликта в масштабные боевые действия.

Нарушение "режима тишины"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. Так, за минувшие сутки, 12 сентября, они 10 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один украинский военнослужащий погиб, трое ранены.

Где шли бои:

вблизи Нью-Йорка противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Невельского вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия;

в районе Верхнеторецкого враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

неподалеку от Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра;

в районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять по украинским солдатам / Фото: Facebook

Всего с начала сентября на фронте в украинской армии погиб один боец, 13 получили ранения и 8 – боевые травмы. Ответным огнем были убиты 6 боевиков и ранены еще 12. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, в последнее время на фронте фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений "режима тишины" со стороны оккупантов. Только с начала сентября противник обстрелял позиции ВСУ 59 раз, из них 19 – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ", – написал Залужный.

Залужный: на обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ / Фото: Facebook

Эскалация после визита Зеленского в США

О том, что обстановка на Донбассе ухудшилась, сообщил и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Обстановка на линии соприкосновения ухудшилась. Происходят обстрелы из минометов, врагом используются противотанковые ракеты, стрелковое оружие, ведется снайперский огонь", – сказал Наев.

Обострение на Донбассе генерал связывает с политическими событиями.

"Мы видим, что эскалация связана с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США. Процесс полностью управляется со стороны РФ", – подчеркнул командующий.

Кремль демонстрирует отказ от Минских соглашений

О том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе, говорит "Сегодня" и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Россия всеми силами пытается противодействовать урегулированию конфликта на Донбассе", – говорит нам политконсультант.

Сергей Быков: Россия заинтересована в эскалации конфликта на Донбассе / Фото: Facebook

По его словам, именно для этого Москва отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на участке границы с оккупированными территориями Украины.

"Таким образом, Россия планирует продолжать и увеличивать поставки оружия, войск и наемников в "Л/ДНР". Сейчас мы видим очередное обострение на линии разграничения. Кремль откровенно демонстрирует отказ от намерений придерживаться Минских договоренностей и делает все для того, чтобы конфликт как минимум не утихал, как максимум – разгорался сильнее", – говорит Быков.

Стоит ли ждать масштабных боевых действий

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава Штаба АТО, генерал-лейтенант Игорь Романенко предполагает, что президент РФ Владимир Путин может перейти к более агрессивным действиям.

"10 сентября начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". Большое скопление войск в Беларуси – это угроза Украине, Польше и странам Балтии. Нельзя исключать вероятность масштабного вторжения в Украину", – говорит "Сегодня" Романенко.

По словам генерала, украинская армия должна быть готова к любому сценарию.

Игорь Романенко: Нельзя исключать вероятность масштабного вторжения в Украину / Фото: Facebook

В то же время руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сомневается, что на Донбассе начнутся масштабные боевые действия.

"Вряд ли до этого дойдет. России это не нужно. Сейчас она пытается шантажировать Украину с целью принудить ее к уступкам по Минским соглашениям", – объясняет нам политолог.

Владимир Фесенко: Россия пытается принудить Украину к уступкам по Минским соглашениям / Фото: Facebook

С ним соглашается военный эксперт полковник запаса Олег Жданов. Он также уверен, что военного вторжения в Украину в ближайшее время опасаться не стоит.

"О вторжении речи быть не может. России не хватает ресурсов, в первую очередь экономических. Путину не нужна война, ему не нужен Донбасс в составе РФ. Но ему необходимо вернуть Украину в орбиту Кремля, и для этого он прибегает к давлению", – объясняет Жданов.

Эксперт добавил, что учения "Запад-2021" проводятся с целью демонстрации силы и запугивания в первую очередь Запада, а потом уже Украины.

"Позиции России в глазах мирового сообщества значительно ослабли после учений НАТО в Черном море Sea Breeze-2021 и инцидента с британским эсминцем Defender. Теперь Путину надо показать, что Россия сильнее Альянса. Поэтому учения проходят вдоль границы с Польшей", – говорит Жданов.

Олег Жданов: Путину надо показать, что Россия сильнее Альянса / Фото: Facebook

Обстановка меняется каждый день

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев отметил, что, несмотря на скопление российских войск в Беларуси, приготовления Вооруженных сил РФ к наступательным действиям пока не обнаружены.

"Угроза широкомасштабного наступления у нас существует с 2014 года. Соответственно, мы готовимся и отрабатываем планы. Это обычная военная практика. Нам известно количество войск, принимающих участие в учениях "Запад-2021". И в настоящее время непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок и соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии в отношении Украины, не видно. Но обстановка динамичная, она меняется каждый день", – сказал Наев.

Сергей Наев: угрозы вторжения не видно / Фото: Facebook

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Россия использует обстрелы для политического давления, но украинская армия не поддается на эти провокации и полностью готова к отражению даже полномасштабного наступления.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.

8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.

9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.

Также новости "Сегодня" информировали, что накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО. Большинство "паспортизованных", по замыслу оккупантов, должны отдать голоса "Единой России".