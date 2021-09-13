Загострення на Донбасі: чому почалася ескалація і чи чекати великої війни

У разі наступу супротивника військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Фото: колаж "Сьогодні"

З початком спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2021" на кордоні з Україною почастішали перестрілки на Донбасі. Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язане чергове загострення ситуації на лінії розмежування і чи переросте ескалація збройного конфлікту в масштабні бойові дії.

Порушення "режиму тиші"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. Зокрема, за минулу добу, 12 вересня, вони 10 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Один український військовослужбовець загинув, троє поранені.

Де йшли бої:

поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів;

у напрямку Невельського збройні формування РФ вели вогонь із стрілецької зброї;

у районі Верхньоторецького ворог двічі вчиняв обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети;

неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру;

у районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве і Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики продовжують стріляти по українських солдатах / Фото: Facebook

Всього з початку вересня на фронті в українській армії загинув один боєць, 13 отримали поранення і 8 – бойові травми. Вогнем у відповідь було вбито 6 бойовиків і поранено ще 12. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, останнім часом на фронті фіксують збільшення кількості та інтенсивності порушень "режиму тиші" з боку окупантів. Тільки з початку вересня противник обстріляв позиції ЗСУ 59 разів, з них 19 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"На обстріли противника військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь", – написав Залужний.

Залужний: "На обстріли противника військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь" / Фото: Facebook

Ескалація після візиту Зеленського в США

Про те, що обстановка на Донбасі погіршилася, повідомив і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Обстановка на лінії зіткнення погіршилася. Відбуваються обстріли з мінометів, ворог використовує протитанкові ракети, стрілецьку зброю, ведеться снайперський вогонь" , – сказав Наєв.

Загострення на Донбасі генерал пов'язує з політичними подіями.

"Ми бачимо, що ескалація пов'язана з візитом президента України Володимира Зеленського в США. Процес повністю керується з боку РФ" , – підкреслив командувач.

Кремль демонструє відмову від Мінських угод

Про те, що Росія зацікавлена в ескалації конфлікту на Донбасі, говорить "Сьогодні" і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Росія всіма силами намагається протидіяти врегулюванню конфлікту на Донбасі", – каже нам політконсультант.

Сергій Биков: Росія зацікавлена в ескалації конфлікту на Донбасі / Фото: Facebook

За його словами, саме для цього Москва відмовилася продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на ділянці кордону з окупованими територіями України.

"Отже, Росія планує продовжувати і збільшувати постачання зброї, військ і найманців до "Л/ДНР". Нині ми бачимо чергове загострення на лінії розмежування. Кремль відверто демонструє відмову від намірів дотримуватися Мінських домовленостей і робить все для того, щоб конфлікт як мінімум не вщухав, як максимум – розпалювався сильніше", – говорить Биков.

Чи варто чекати масштабних бойових дій

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО, генерал-лейтенант Ігор Романенко передбачає, що президент РФ Володимир Путін може перейти до більш агресивних дій.

"10 вересня розпочалися спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021". Велике скупчення військ у Білорусі – це загроза Україні, Польщі та країнам Балтії. Не можна виключати ймовірність масштабного вторгнення в Україну", – говорить "Сьогодні" Романенко.

За словами генерала, українська армія повинна бути готова до будь-якого сценарію.

Ігор Романенко: "Не можна виключати ймовірність масштабного вторгнення в Україну" / Фото: Facebook

Водночас керівник Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко сумнівається, що на Донбасі почнуться масштабні бойові дії.

"Навряд чи до цього дійде. Росії це не потрібно. Тепер вона намагається шантажувати Україну з метою примусити її до поступок за Мінськими угодами", – пояснює нам політолог.

Володимир Фесенко: "Росія намагається примусити Україну до поступок за Мінськими угодами" / Фото: Facebook

З ним погоджується військовий експерт полковник запасу Олег Жданов. Він також упевнений, що воєнного вторгнення в Україну найближчим часом боятися не варто.

"Про вторгнення мови бути не може. Росії не вистачає ресурсів, насамперед економічних. Путіну не потрібна війна, йому не потрібен Донбас у складі РФ. Але йому необхідно повернути Україну в орбіту Кремля, і для цього він вдається до тиску", – пояснює Жданов.

Експерт додав, що навчання "Захід-2021" проводяться з метою демонстрації сили і залякування насамперед Заходу, а потім вже України.

"Позиції Росії в очах світової спільноти значно ослабли після навчань НАТО в Чорному морі Sea Breeze-2021 та інциденту з британським есмінцем Defender. Тепер Путіну треба показати, що Росія сильніша за Альянс. Тому навчання проходять уздовж кордону з Польщею", – говорить Жданов.

Олег Жданов: "Путіну треба показати, що Росія сильніша за Альянс" / Фото: Facebook

Обстановка змінюється кожен день

Водночас командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що, незважаючи на скупчення російських військ у Білорусі, приготування Збройних сил РФ до наступальних дій поки що не виявлено.

"Загроза широкомасштабного наступу в нас існує з 2014 року. Відповідно, ми готуємося і відпрацьовуємо плани. Це звичайна військова практика. Нам відома кількість військ, які беруть участь у навчаннях "Захід-2021". І в цей час безпосередньої загрози, зокрема створення ударних угруповань і відповідних підготовчих заходів для агресії стосовно України, не видно. Але обстановка динамічна, вона змінюється щодня", – сказав Наєв.

Сергій Наєв: "Загрози вторгнення не видно" / Фото: Facebook

Зі свого боку головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що Росія використовує обстріли для політичного тиску, але українська армія не піддається на ці провокації і повністю готова дати відсіч навіть повномасштабному наступу.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.

8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях у Мар'їнці й мало не рознесли житловий будинок.

9 вересня ворог обстріляв з важкого озброєння залізницю неподалік від станції Скотувата, поблизу Верхньоторецького. Працівників станції і пасажирів терміново евакуювали.

Також новини "Сьогодні" інформували, що напередодні виборів до Держдуми РФ окупанти масово паспортизують жителів ОРДЛО. Більшість "паспортизованих", за задумом окупантів, мають віддати голоси за "Єдину Росію".