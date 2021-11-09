Нужно срочно созывать СНБО. Яценюк предупредил о новой угрозе для Украины

Яценюк просит СНБО обратить внимание на белорусское направление. Коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен незамедлительно рассмотреть ситуацию на белорусско-польской границе. Украине необходимо укрепить свою границу с Беларусью, чтобы нам не устроили "миграционный террор", как это случилось с Польшей.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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По его мнению, для СНБО это сейчас должен быть приоритетный вопрос.

"Там (на белорусско-польской границе) Путин приступил к гибридному штурму. Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий", – пишет он.

Яценюк отметил, что ситуация на польской границе – это ответ на вопрос, зачем Украине масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.

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"Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет стены с Россией, там и нету чем защищаться. Нам нужно обеспечить такую ​​же инфраструктуру на границе с Беларусью. Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем", – подчеркнул политик.

Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

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Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

Европа хочет свою "стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

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