"Нужно быть во всеоружии": Зеленского предупредили о новой атаке Путина на Украину

Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль почувствовал возможность оказывать новую волну давления на Украину, чего не было полтора-два месяца назад.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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"Эта волна оказывается через публикации, через газовое давление и через визит госпожи Нулланд в Москву, и по иным каналам. Мы видим новый этап давления на Украину", – сказал Илларионов.

Он добавил, что на это нужно обращать внимание.

"Надо просто на это обращать внимание. Чего точно нельзя делать – это закрывать на это глаза. Нужно быть во всеоружии. Необходимо отвечать на это давление. Но надо отвечать на это давление не столько какими-то заявлениями, сколько созданием сильной, богатой и уважаемой страны – Украины", – подытожил экс-советник Путина.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, США обратились к РФ в годовщину Иловайской трагедии.